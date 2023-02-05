«التموين» تحذّر المخابز من «غلق نهائي» حال نقص وزن الرغيف أكثر من 20 جراما

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، معاقبة المخابز البلدية المتلاعبة في وزن ومواصفات رغيف العيش البلدي الذي يصرف لحاملي البطاقات التموينية، بالغلق النهائي حال وجود مخالفة تموينية بنقص وزن الرغيف لأكثر من 20 جراما من وزن الرغيف الفعلي.

وزن رغيف العيش البلدي

وأوضحت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أنّ مواصفات رغيف العيش البلدي، تتطلب ألا يقل وزنه عن 90 جراما، وألا يقل قطره عن 18 سنتيمترا، وأن يكون غير ملتصق الشطرين، كامل الاستدارة والنضج، طبيعي المذاق والرائحة ومكتمل الاختمار، ومحتفظ عند نضجه بمظهره الدائري الطبيعي، كما يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة فيه عن 36%.

حملات تموينية مكثفة على المخابز

وتكثّف وزارة التموين من خلال توجيهات لمديريات التموين، بتشديد الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية المدعمة والتي يصل عددها إلى 33 ألف مخبز بلدي، بالرقابة اليومية على المخابز الواقعة في نطاق كل مديرية، واتخاذ إجراء بغلق المخبز وتحرير محضر حال وجود مخالفة تموينية تخص وزن الرغيف، خاصة إذا تخطت نسبة النقص في الوزن 20 جراما من الوزن الرسمي للرغيف والمحدد بـ90 جراما.

وتصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية، العيش البلدي للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني، بواقع 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد على البطاقة التموينية.