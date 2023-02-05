نص التحقيقات مع المتهم بقتل زوجته في أكتوبر: كانت عاوزاني أكتب الشقة باسمها

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات قضية المتهم بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بينهما، وقيامه بخنقها بـ«طرحة» كانت عليها وقام بلفها حول رقبتها ولم يتركها حتى فارقت الحياة، والتخلص من جثمانها في منطقة جبلية وقام بإلقائها وسكب عليها البنزين، وأشعل بها النيران، بأكتوبر، وأنه في يوم الخميس الماضي الموافق 26/1/2023، واعترف أمام جهات التحقيقات «أنا عملت كده وربنا يسامحني».

92 سؤالا خضع لها المتهم بقتل زوجته

وخلال جلسة التحقيقات خضع المتهم بقتل زوجته في القضية رقم 447 لسنه 2023 إداري، لـ 92 سؤالا وجاء كالتالي.

س/ هل شاركك أحد في ارتكاب تلك الواقعة؟

ج / لا أنا اللي عملت كل ده لوحدي.

س / هل تعاني من أي أمراض نفسية؟

ج / لا.

س/ ما الذى بدر منك عقب ارتكاب الواقعة وفحص الهاتف الخلوي الخاص بالمجني عليها؟

ج/ أنا شلتها حطتها على السرير وحطيت التليفون جنبها وخرجت من الأوضة بتاعة النوم روحت غرف الولاد.

س/ وهل شاهدك أحد اثناء ارتكاب الواقعة؟

ج/ محدش شافني كان ساعتها الساعة 8 بليل تقريبا وهناك المنطقة مقطوعة، وحطتها في السجادة وقفلت باب الشقة ورايا وحطيتها على كنبة العربية ومشيت لحد ما لقيت منطقة فيها طوب كتير ورمل عاملة فى الصحراء بالظبط روحت ركنت العربية وحفرت حفرة حواليها صخور وحجارة روحت جبت السجادة وكان فيها هند ورميتها، وجبت الجركن بتاع البنزين ودلقته عليها وولعت بولاعة كانت معايا ورميت الجركن والولاعة وركبت العربية ومشيت على طول.

س / ومن كان متواجدا في مكان الواقعة؟

ج / ولادي كانوا نايمين على الرُكنة اللي في الصالة وأنا خرجت لهم لقيت آسر ابني صاحي وماسك التليفون بتاعه وبيلعب فيه.

س / وما التصرف الذي بدر منك حينها؟

ج / أنا لبست آسر الكوتشي بتاعه وصحيت أيسل لبستها الكونشي بتاعها وأخدتهم علشان أوديهم، عند أهلي في الهرم وهما سألوني عن أمهم قلت لهم هي تعبانة شوية وأخدتهم في العربية اللي بشتغل عليها أوبر.

س / وهل تناهى إلى سمع أولادك شيء؟

ج / أنا آسر قالي أنا سمعت صوتك انت وماما بتزعقوا انتوا اتخنقتوا روحت قلت له لا أنا كنت بدى ماما حقنة وأخدته هو وأخته أيسل وركبتهم العربية اللي بشتغل عليها أوبر وطلعت على بيت أمي في الهرم سيبتهم هناك.

س/ وما الذي دفعك لارتكاب ذلك؟

ج/ علشان محدش يعرف إن أنا اللي قتلتها.

س/ وهل قمت بالتخلص من الهاتف الخاص بالمجنى عليها؟

ج/ لا خليته معايا.

س / وما سبب ذلك ؟

ج / قلت علشان لو إخواتها اتصلوا بيها وعلشان محدش يعرف.

س / هل راسلت أشقاء المجني عليها؟

س / هل قمت أخبرت أحدا بالواقعة حينها؟

ج / أنا وديت العبال عند أمي ونزلت على طول.

س / إلى أي مكان توجهت؟

ج / أنا أخدت العربية وطلعت على بنزينة في شارع أبو الهول جبت جيركن بنزين مليانة كان معايا في العربية.

س/ وما سبب تواجده بسيارتك؟

ج / هو بتاع زيت كبير لونه أحمر مليته بنزین وأخدته حطيته في العربية وطلعت على الشقة فتحت الباب ودخلت قفلت ورايا ولقيت سجادة في أوضة الأطفال روحت فردها وحطيت هند فيها وبرمتها شيلتها ونزلتها حطتها على كتبة العربية.

س / صف لنا شكل حجم تلك السجادة ولونها؟

ج / سجادة لونها أسود في نبيتي وسط حطيت فيها المجني عليها.

س / وما هي الملابس التي كانت ترتديها المجني عليها؟

ج / أنا حطتها بلبسها اللي كانت لابساه، البنطلون الجينز الأسود والتيشيرت الأسود والجاكت الأسود الصوف وكانت لابسة شراب.

س / هل كانت ترتدي مشغولات ذهبية ؟

ج/ هي مكانتش لابسة ذهب خالص وأنا اتأكدت من ده لأن أنا خنقتها بالطرحة ومكنش في حاجة.

س / هل قمت بالاستيلاء على أي متعلقات خاصة بالمجنى عليها؟

ج / أنا أخدت التليفون بس من على السرير خليته معايا.

س / وما قصدك من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجنى عليها؟

ج / علشان إخواتها ما يعرفوش حاجة عن الموضوع ومحدش يعرف حاجة.

س / هل شاهدك أحد حال حملك لجثمان المجني عليها؟

ج/ لا.

س/ صف لنا ما قمت بلفه على عنق المجني عليها؟

ج/ طرحة لونها بيج كانت حطاها على كتفها.

س/ عدد اللفات التي قمت بلفها حول عنق المجنى عليها ؟

ج/ لفتها لفتين على رقبتها من ورا وعقدتها من قدام عقدة.

س/ هل دار بنك وبين المجني عليها حديث حينها؟

ج/ فضلت أقولها مين اللي كان عندك وأقولها اسمه إيه وعلشان آخد التليفون.

س/ وهل تمكنت من أخذ الهاتف الخلوي حينها؟

ج / هو أنا لما لفيت الطرحة على رقبتها لفتين وعقدت من قدام عقدة وشديت التليفون.

س / هل توقفت عن فعلك؟

ج / لا أنا مكنش همي آخد التليفون ساعتها أنا لما لفيت الطرحة على رقبتها وشدیت كان همي أعرف الراجل ده نازل من عندها ولا لأ وفضلت أقولها اسمه إيه راحت قالت لي أنا آسفة، شديت الطرحة أكثر لحد ما اتأكدت إنها ماتت ووقعت على الأرض.

س / و ما هو قصدك من ارتكاب تلك الواقعة؟

ج / أنا كنت عاوز أقتلها وأخلص عليها بسبب كل اللي أنا عملته علشانها.

س / هل حاولت المجنى عليها المقاومة؟

ج / هي كانت بتحرك إيدها.

س/ وما الذي بدر منك حال رؤيتك المجني عليها تحاول المقاومة؟

ج / فضلت أشد في الطرحة على رقبتها لحد ما اتأكدت أنها ماتت ووقعت على الأرض.

س/ متى انتويت قتل المجني عليها؟

ج / أنا نويت أقتلها لما لفيت الطرحة على رقبتها وفضلت أسألها اسمه إيه ومين اللى كان عندك وقالت لي أنا آسفة.

س / متى تعرفت على المجنى عليها؟

ج / أنا عرفت هند من وأنا في ابتدائي لأنها كانت ساكنة عند خالي في الهرم.

س / متى خطبتها؟

ج / أنا خطبتها في سنة 2009 وأنا بحبها.

س / ومتى تزوجتما؟

ج / إحنا اتجوزنا سنه 2015 وكنا قاعدين في شقة في حدائق الأهرام.

س / وكيف كانت معيشتكما؟

ج / كنا عايشين حياة كويسة وخلفت منها ولد اسمه آسر وبنت اسمها أيسل، الولد عنده 5 سنوات، والبنت عندها 6 سنوات.

س / وما مصدر دخلك؟

ج / أنا كنت شغال فني في تصنيع الأسنان مع أختي لأنها دكتورة أسنان.

س / وكم كان راتبك الشهري؟

ج / كنت بقبض أربع آلاف جنيه وكنت باخد فلوس من أبويا والشقة اللي كنت متجوز فيها في حدائق الأهرام كانت إيجار.

س / متى نشبت الخلافات بينكما؟

ج / الخلافات ما بينا بدأت من 5 سنوات في 2018.

س / وما سبب تلك الخلافات؟

ج / كل ده بسبب إنها كانت عاوزاني أكتب الشقة بتاعتي اللي أبويا جايبها لي في فيصل - الطوابق ـ باسمها.

س / وهل تلك الشقة مسكن الزوجية الخاص بكما؟

ج / لا دي شقة أبويا كان جابها لي علشان أتجوز فيها وهي رفضت الجواز فيها وقالت لي إنها منطقة شعبية روحت اتجوزتها في شقة في حدائق الأهرام إيجار وهي كانت عاوزاني أكتب لها الشقة اللى في فيصل باسمها وأنا كنت رافض علشان أبويا هو اللى جايبها لي.

س / وما الذي حدث بينكما حينها؟

ج / هي رفعت عليا قضية خلع وأخدت الأولاد وراحت قعدت مع أختها وأخوها في شقة أبوها في الهرم لأن إخوتها الاثنين دول قاعدين لوحدهم مش متجوزين وأبوهم وأمهم ميتين.

س/ هل كنت تزورها لرؤية أولادك ومتى؟

ج/ كنت بروح كل أسبوع آخد أولادي يوم الخميس بليل وآخدهم عند أمي في الهرم وأرجعهم، وكنت بديلها ألفين جنيه في الشهر.

س/ وما رقم قضية الخلع وما الحدث بشأنها؟

ج/ القاضي حكم بالخلع فيها تقريبا ومش عارف رقمها.

س/ وهل كان يدور حديث بينكما في تلك الفترة؟

ج/ أيوة أنا كنت بكلمها وكنت عاوز أراضيها أنا بحبها أصلا ورحت لها أكثر من مرة عند بيت أبوها واتفقنا أن هنرجع بس هي كان ليها شروط قالت لي امضى على إيصالين أمانة كل وصل بـ50 ألف جنيه واشطب الشقة اللى هي أخدتها من الإسكان.

س / وهل استجبت لذلك؟

ج / أيوة أنا مضيت على وصلين أمانة كل وصل بـ50 ألف جنيه واديتهم لها وبدأت أشطب في الشقة اللى واخداها من الإسكان الاجتماعى في المنطقة السابعة الجديدة وجبت عفش جديد حطيته في الشقة وراحت كلمتني من حوالي 40 يوم في شهر 12 اللي فات.

س / وما مضمون ما دار بينكما؟

ج / هي قالت لي إنها اتخانقت مع أختها وأنها هتروح تقعد هي وعيالها في أكتوبر فأنا قولتلها هعدي عليكي وفعلا أخدت العربية اللى كنت شغال بيها أوبر ساعتها وعديت عليها أخدتها والحدث ولادي والشنط وطلعت على الشقة.

س/ ومن كان برفقتكم حينها؟

ج / مفيش غيري أنا وهي وعيالي وأنا طلعتها الشقة وقعدت معاها فضلت أقولها عملت اللي انتي عاوزاه أهو وعاوزين نرجع لبعض تانى وتتنازلى عن قضية الخلع وفرجتها على فيديوهات دينية إن أنا ممكن أردها وهي اقتنعت.