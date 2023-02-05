ضبط 1298 قضية تموينية بينها حجب سلع غذائية والاستيلاء على الدعم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة.

تفاصيل حملات شرطة التموين

وضبطت الحملات 8 قضايا بيع بأزيد من السعر للأرز الأبيض، بمضبوطات بلغت 2,610 أطنان أرز أبيض «عيني»، وضبط 15 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (38,982 طن أرز شعير «مستندي»، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت 2 طن أعلاف حيوانية «عيني».

- ضبط قضيتين في مجال حجب السلع الغذائية بمضبوطات بلغت 10,400 طن سلع غذائية، وكذا ضبط قضية حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت 50 طن أسمنت «عيني»، قضية بيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 10 أطنان أسمنت «عيني».

- ضبط ‭654‬ قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت طن دقيق أبيض «عيني» و1,750 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 12180 عبوة مواد غذائية – 20 طن أسمدة زراعية «عيني» – 384 عبوة سجائر.

- ضبط 462 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن (8 قضايا دقيق بلدي مدعم "مستندي، عيني" – 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 134 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 161 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت (19,800 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي» – 700 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم «عيني»).

ضبط 10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة

- ضبط 10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (740 كيلو جرامًا من الأزر التموينس «عيني» – 61 كيلو جرامًا من السكر التموينس «عيني» – 27 عبوة زيت تمويني «مستندي»)، بحجم مضبوطات بلغت 76,043 طن "مستندي – عيني"، أبرزها (19,800 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي» –700 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم «عيني» - طن دقيق أبيض «عيني» -2,610 طن أرز أبيض «عيني».

- ضبط 38,982 طن أرز شعير «مستندي» – 12,150 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 740 كيلو جرام أرز تمويني «عيني» – 61 كيلو جرام سكر تمويني «مستندي» – 12180 عبوة سلع ومواد غذائية - 27 عبوة زيت تمويني «مستندي» – 384 عبوة سجائر – 2 طن أعلاف حيوانية «عيني» – 20 طن أسمدة زراعية «عيني» - 60 طن أسمنت «عيني»).

- ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها (50 طن "أسمنت" معبأة داخل عبوات)، خزنها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (20 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها (8 أطنان "سكر حر – مكرونة") معبأة داخل عبوات وشكائر، خزنها لحجبها عن التداول بالأسواق، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها (1,4 طن "شاي") بدون مستندات، خزنها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية بنطاق محافظتي دمياط والدقهلية، بمضبوطات بلغت (38,982 طن أرز شعير «مستندي»).

- ضبط المدير المسؤول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3,510 أطنان "جمبري مجمد")، معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن عنبر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها (3,125 طن "جمبري مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

- ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها (4 أطنان "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وفي إطار جهود الادارة لرصد الصفحات التدي تُعلن عن ترويج الأدوية المحظور تداولها خارج المنظومة الحكومية، تم رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج والإعلان عن ذلك، وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة الجهات المعنية، تم ضبط القائم على إدارة الصفحة، بمحافظة الجيزة، وبحوزته (585 عبوة "أدوية طبية" مختلفة الأنواع خاصة بمنظومة التأمين الصحي ومحظور تداولها خارج مستشفيات التأمين الصحي).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 33 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (734 عبوة "سجائر، معسل" مختلفة الأنواع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.