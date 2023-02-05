وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد «البرلمان» بعد تطويره.. خدمات مميكنة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد داخل أحد المولات التجارية بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك مكتب بريد «البرلمان» بعد تطويره والذى يقع بجوار مجلس النواب؛ حيث تم تزويد المكتبين بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين؛ ورافقه خلال الافتتاح الدكتورشريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

طبيعة المنطقة التاريخية

وخلال جولته الافتتاحية؛ أشار الدكتورعمرو طلعت إلى أنه أعيد افتتاح مكتب بريد البرلمان بعد تطويره على النحو الذى يتسق مع طبيعة المنطقة التاريخية والتى تضم مبانى ذات طراز معمارى وأصيل، كما تم افتتاح مكتب بريد داخل أحد المولات مركز في منطقة السادس من أكتوبر على طراز بالغ الحداثة، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز وحديث ومميكن؛ لافتا إلى أن مكتبي البرلمان والمول يمثلان الأصالة والمعاصرة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة تطوير البريد من خلال مجموعة محاور متوازية حيث يعنى المحور الأول بتوسيع محفظة الخدمات التى يقدمها البريد والتى ترتكز على ثلاث شرائح رئيسية وهى خدمات بريدية، وخدمات مالية مثل التمويل متناهى الصغر، وخدمات مصر الرقمية على النحو الذى يتم من خلاله تحديث منظومة الخدمات من حيث اتساعها وشمولها لخدمات كثيرة يتطلبها المواطنون ومن حيث طرق تقديمها، فيما يعنى المحور الثانى بتقديم الخدمات بشكل مميكن وميسر للمواطنين، فيما يشمل المحور الثالث تدريب موظفى البريد على هذه الخدمات الحديثة وعلى طرق تقديمها المميكنة لضمان تقديمها للمواطنين بشكل متميز؛ مؤكدا على استمرار العمل فى تطوير وافتتاح مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

خطة استراتيجية

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، إن افتتاح مكتبى بريد «البرلمان» والمول التجاري يأتيان فى إطار تنفيذ خطة البريد المصري الاستراتيجية، والتي تشمل تطوير مكاتب البريد ذات الطابع التاريخى إلى جانب الانتشار والتواجد بمكاتب بريد جديدة ومتطورة فى أماكن التجمعات مثل النوادى والمولات؛ بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، مشيرًا إلى أن مكتب بريد «البرلمان» تم تطويره وتجهيزه بأفضل الحلول التقنية الحديثة، مع الحفاظ على هُوية البريد المصرى والحفاظ على قيمته التاريخية.

وأوضح، أن مكتب بريد المول التجاري الذي تم افتتاحه اليوم يعد إضافة متميزة لمكاتب البريد الجديدة، والتي تستهدف تجمعات المواطنين، بما يمكنهم من الحصول على الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث إنه يقدم جميع الخدمات ويتمتع بتصميم ديناميكى ذكى يتم من خلاله تبنى نظم وآليات صديقة للبيئة موفرة للطاقة، كما يتميز بألوان تعكس التصميم العصرى الحديث، ومزود بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الذكية لخلق بيئة عمل مثالية توفر تجربة متميزة للعملاء.

ويقع مكتب بريد «البرلمان» على مساحة 200 متر مربع، وبه 14 شباكا لتقديم الخدمات، أما مكتب بريد المول التجاري فيقع على مساحة 110 أمتار مربعة، وبه 5 شبابيك لتقديم الخدمات.