القصة الكاملة لـ«مليونير البريد».. فاز بعد 48 ساعة مع إعادة «موبايل» لصاحبه

رن جرز هاتفه في حدود الخامسة مساءً، بعد أن قضى يوم عمل شاق وطويل في مهنة المعمار التي يعمل بها منذ سنوات طويلة، اخبرته شقيقته بإن والدته مريضة ويجب عليه الحضور فورا، هرول «عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم»، إلى بيت أمه، ليجدها عائدة على الفور من عند الطبيب، اطمأن عليها وقبل رأسها واحضر لها الدواء، وخرج ودعواتها له بالخير والبركة واسعة الرزق صاعدة إلى السماء ولم تنقطع.

«عبدالله»: بيتي لن يدخله المال الحرام

بخطوات ثقيلة، نتيجة يوم عمل طول من التعب ينقل «عبد الله»، قدميه عائدا إلى بيته، رافعا يديه إلى السماء بإن يشفي الله أمه ويتقبل دعواتها له، وأثناء عودته وجد هاتفا محمولا على الأرض، سقط من أحد المارة على الطريق، التقط الهاتف من على الأرض وظل ينظر فيه ويتساءل هل بهذه السرعة استجاب الله لدعاء أمه فرزقه بهاتف آيفون؟، ليعوده لثوابه في لحظات ويقسم ان بيته لن يدخله الحرام أبدا، رن جرس الهاتف فرد على صاحبه وأخبره بمكان تواجده، وأتى الرجل وأخذ هاتفه من عبد الله، حاول أن يعطيه مكافأة خمسون جنيها لكنه رفض تماما قائلا: «اعمل الخير وارميه البحر».

مدير مكتب البريد يخبره بفوزه بجائزة قدرها مليون جنيه

في صباح اليوم التالي، وعلى غير العادة تلقى «عبدالله»، اتصالا من مدير مكتب البريد فرع أبو قرقاص المنيا، يخبره فيه بإنه فاز بجائزة قدرها مليون جنيه، وهي جائزة تمنحها هيئة البريد لعملاء حسابات التوفير لتشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، لم يصدق عبدالله الخبر في البداية، لكنه أيقن أن هذا المبلغ هو مكافآة من الله على بره ولالديه، وحرصه على أكل الحلال هو وأولاده: «ربنا عوضني».

«عبدالله»: ربنا كرمه كبير بسبب بر أهلي

وقال «عبدالله»، لـ«الوطن»: «مكنتش مصدق إني فوزت بالجائزة دي، لكن ربنا كرمه كبير لأني حريص على بر والدي ووالدتي ومبدخلش بيتي حرام أبدا، انا لما لقيت التليفون قولت لازم أرجعه لصحابه وأن شاء الله ربنا هيعوضني».

ويتابع: «لدي حساب توفير في البريد، وطلب مني مدير المكتب منذ فترة الاشتراك في المسابقة واخبرني بأنه سيكتب اسمي، الحمد لله ربنا وفقني وفوزت في المسابقة، ده كرم كبير من ربنا، هذه الأموال سيكون للفقراء لهم نصيب كبير، وسأقيم ليلة كبيرة لوجه الله وسوف أذبح العجول وسأدعو الفقراء في القرية والقرى المجاورة ليأكلوا».

وأقامت هيئة القومية للبريد حفل السحب الثالث على جائزة «المليون جنيه» لعملاء حسابات التوفير، حيث أعلنت الهيئة نتيجة السحب الثالث على حسابات التوفير «جائزة المليون جنيه»، وفاز بها عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد فرع أبو قرقاص المنيا.