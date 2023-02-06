اعترافات المتهم بقتل آخر في مشاجرة بالمعصرة: «استفزني وماحستش بنفسي»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل شاب بالمعصرة وضبط مرتكب الواقعة إذ تبين أنه نفذ الجريمة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بجلسة تحقيق أمام النيابة العامة استمرت 3 ساعات.

قال المتهم خلال الحقيق: «كان بينا خلافات كتير وكل مرة بحاول أهدي الدنيا بس المرة دي معرفتش استفزني جامد ومحستش بنفسي غير وأنا بضربه بالسكينة ولاقيته واقع غرقان في دمه»، لتقرر النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وإرسال السلاح للطب الشرعي لمعاينته.

بدأت كمشادة كلامية وانتهت بمصرعه

تابع المتهم اعترافه أمام جهات التحقيق أنه أثناء مشاده كلامية بينه هو والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة حادة وتطاول كل منهما على الآخر فقام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بواسطة سلاح أبيض مما أدى إلى مصرعه في الحال وتخلص المتهم من أداة الجريمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ من أحد المستشفيات لقسم شرطة المعصرة باستقبالها جثمان أحد الأشخاص متوفى متأثر بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص قام بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهمـا نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقَّب المحامي أيمن محفوظ على الواقعة قال إنه قد تلحق بالمتهم عقوبة القتل العمد، وحول عقوبة القتل العمد قال إنه في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات عقوبة القتل العمد تنص على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».