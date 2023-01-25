كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟.. استشاري تغذية تجيب

كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟، سؤال شائع يهم العديد من المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، اللازم لهم سعرات حرارية محددة، أو بعض الفئات التي تتبع أنظمة غذائية للحفاظ على نظامها الغذائي، خاصة وأن العيش البلدي المدعم من المقرر أن تتيحه، وزارة التموين، قريبا لجميع المواطنين غير حاملي بطاقة التموين إسوة بما يتم صرفه لأصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من الدعم.

كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟

وأجابت الدكتورة منال عز الدين، استشاري التغذية والباحث في معهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، عبر «الوطن»، عن تساؤل كم سعر حراري في رغيف العيش البلدي؟، مؤكدة أن رغيف العيش البلدي يحتوي على 230 سعرا حراريًا للرغيف الواحد، والذي تنتجه المخابز البلدية المدعمة بوزن 90 جراما، وأن السعرات الحرارية تقل إذ قل وزن الرغيف.

كم رغيف يحتاجه الجسم يوميا؟

ويحتاج الجسم يوميا عدد محدد من رغيف العيش البلدي منعا لحدوث مضاعفات من الإفراط في تناوله، مؤكدة أن الحد الأقصى الصحي لتناول العيش هو نصف رغيف في كل وجبة على مدار اليوم بإجمالي رغيف ونصف فقط يوميا لمن لا يتبع أي أنظمة غذائية.