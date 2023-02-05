محافظ شمال سيناء يسلم إعانة مالية لسيدة احترقت شقتها بالكامل في العريش

سلم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، مبلغ 5 آلاف جنيه كإعانة مالية عاجلة للسيدة صاحبة الشقة المحترقة بوسط مدينة العريش، إذ استقبلها في مكتبه، وتم تسليمها المبلغ لإعادة فرش شقتها.

وقوف المحافظ بجانب المتضررين

وأكد المحافظ على دعم جميع المتضررين والوقوف بجانبهم خاصة في الكوارث الطبيعية والملمات والحوادث.

الرعاية والاهتمام من أجهزة الدولة

وأشار إلى وقوف جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها المحافظة بجانب المواطنين في أي طارئ بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء المحافظة من المتضرريين.

وكانت الشقة الخاصة بالسيدة قد تعرضت مؤخرا للاحتراق؛ مما أدى إلى القضاء على مكونات الشقة بالكامل بدون خسائر بشرية.

مساعدات من خلال التضامن الاجتماعي

أصدر المحافظ أيضا تعليمات للمديريات بضرورة مساعدة المتضررين، سواء من خلال التضامن أو الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وكان المحافظ قد ساعد في شهور سابقة في تنظيم أوضاع أسرة أضيرت من خلال حريق بأحد المساطن بوسط مدينة العريش، وأعطاء تعليمات لإدارة التضامن الاجتماعي بالعمل على مساعدة الأسرة ببعض الأثاث والمستلزمات.