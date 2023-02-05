مميزات شهادة «بريمو جولد الثلاثية» بعد وقف الـ25%.. أعلى عائد من بنك القاهرة

بعد إعلان البنوك الحكومية الرئيسية بالسوق المحلية إيقاف إصدار شهادات ادخار العائد المرتفع الذي يصل إلى 25% عند صرفه سنوياً و22.5% عند صرفه شهريا، وذلك بنهاية الشهر الماضي، لا تزال الشهادات الأخرى ساري الاكتتاب فيها بعوائد تفضيلية ومميزة مثل شهادة «بريمو جولد الثلاثية» من بنك القاهرة.

مميزات شهادة «بريمو جولد الثلاثية» من بنك القاهرة

ووفقاً للموقع الرسمي لـ بنك القاهرة، فإنَّ شهادة بريمو جولد الثلاثية يمكن للعملاء الأفراد الاكتتاب فيها من خلال زيارة أحد الفروع أو «أونلاين» باستخدام تطبيقات الهاتف البنكية.

«بريمو جولد» الثلاثية.. أعلى عائد على شهادات بنك القاهرة

يبلغ أجل شهادة «بريمو جولد» من بنك القاهرة 3 سنوات، بدوريات عائد متنوعه والعائد ثابت سنوي يصل إلى 17.25% عند صرفه سنوياً و16.25% عند صرفه ربع سنوياً و16.00% عند صرفه كل شهر.

شراء شهادة بريمو جولد الثلاثية: يبدأ من 10 آلاف جنيه

وتتميز الشهادة الثلاثية من بنك القاهرة، بأنَّ الحد الأدنى للاكتتاب أو شراء الشهادة يبدأ من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، كما يمكن للعميل حامل شهادة بريمو جولد تجديدها بعد انتهاء مدتها، ولا يوجد حد أقصى لقيمة الشهادة، والعائد ثابت طوال الـ 3 سنوات.

يبدأ احتساب عائد شهادة «بريمو جولد الثلاثية» من بنك القاهرة، من يوم العمل التالي لتاريخ شرائها، كما يمكن كسرها وساترداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من هذا التاريخ، والشهادة متاحة للعملاء الأفراد فقط، ويمكن الاقتراض بضمانها حتى 90% من القيمة الاسمية، وفوائد القرض 2% إضافي على العائد.