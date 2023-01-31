كل ما تريد معرفته عن شهادات ادخار بنك القاهرة بعد إيقاف ذات العائد 25%

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة تفاصيل شهادات بنك القاهرة، بعد إعلان إيقاف نظيرتها ذات العائد المرتفع 25%، يأتي ذلك في إطار توفير مجموعة من المنتجات البنكية المتنوعة، بما يتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة لإتاحة فرصة الحصول على عائد مرتفع من خلال استثمار المدخرات في تلك المنتجات، منها شهادات الادخار.

شهادات بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة في 16 يناير الجاري، شهادات ادخار بعائد 25% سنويا، و22.5% شهريا، وذلك بعد إعلان الأسعار الجديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، والتي يجرى إعلانها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري.

وترصد بوابة الوطن من خلال هذه السطور، أبرز شهادات بنك القاهرة المتاحة للمواطنين في الوقت الحالي.

شهادة بريمو جولد

مدة الشهادة: 3 سنوات

العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويًا، وعائد 16.25% يصرف كل ثلاثة أشهر، وعائد 16% يصرف شهريًا.

شهادة البريمو الثلاثية المتغيرة

الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

العائد على الشهادة: 16% يصرف ربع سنوي.

البريرمو الخماسية المتغيرة

الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

العائد على الشهادة: 16% يصرف ربع سنوي.

وكان بنك القاهرة، أعلن إيقاف إصدار شهادة جولد السنوية بعائد مرتفع 25%، ويستحق عائدها بنهاية المدة، وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهريًا، وذلك بعد أن حققت هذه الشهادات الأهداف التي طرحت من أجلها.