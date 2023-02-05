كيف نفذ المتهم بقتل زوجته حرقا جريمته في أكتوبر؟ اعترافات صادمة

اعترف المتهم بقتل زوجته حرقا في منطقة جبلية، خلال التحقيقات في القضية رقم 447 لسنة 2023، وأمام محمد داود رئيس المباحث قسم أكتوبر ثالث، بارتكابة الجريمة، قائلا: «عملت كدة وربنا يسامحني».

تحريات المباحث

وأضافت التحريات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل زوجته، وتوجه لمسكنهما، واستدرجها لإحدى الغرف واستعمل طرحة كانت عليها، وما أن ظفر بها حتى قام بلفها عليها، ولم يتركها حتى فارقت الحياة، وقام بنقل جثمانها لإحدى المناطق الجبلية وإلقائها، ووضع سائل بنزين عليها وإشعال النيران بها، حتى يخفى آثار جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

خلافات زوجية السبب

وأوضحت التحريات أن المتهم «أ. م» قام بفعل ذلك إثر خلافات مع زوجته المجني عليها «هـ. إ»، وتطورت الخلافات بينهما لقيامة بقتلها والتخلص من جثتها.

واعترف خلال التحقيقات بما ورد في التحريات، أنه كان متزوجا من المجني عليها منذ 2015، وأنجب منها طفلين، ولد 5 سنوات وبنت 6 سنوات.

وتبين خلال التحريات أن نشبت خلافات بين المتهم والمجني عليها، حتى تطورت لقيامها برفع دعوى خلع عام 2018، وبعدها نشبت بينهما خلافات أخرى بسبب رؤية الأطفال ودفع نفاقتهم، ورغم تدخل مساعي الخير بينهما، وجرى توفيق الأوضاع مع استمرار الخلع، ولكنه سعى مؤخرًا للعودة إليها واتفق سويًا على العودة، بمقابل شروطها، وكان من هذه الشروط هي تشطيب الشقة سكنها التي قامت بشرائها، عقب دعوى الخلع، وبالفعل قام المتهم بتشطيبها وفرشها واستعداد العودة.

وأضاف المتهم أنه أنهى موخرًا جميع تجهيزات الشقة حسب رغبتها، وطلب منها العودة والزواج مرة أخرى لبداية العلاقة من جديد، إلا أنه يوم الخميس الماضي الموافق 26/1/2023، توجه لمسكنها لاصطحاب أطفاله للمبيت يومي الخميس والجمعة، حسب الاتفاق المسبق بينهما، وأنه عندما قام بطلبها للعودة له، وأن المجني عليها طلبت منه شراء غسالة جديدة وشراء شبكة جديدة، والتوقيع على مؤخر جديد.

مشادة كلامية أنهت بخنق المجني عليها وحرقها

نشب بينهما خلاف ومشادات كلامية مرة أخرى، تطورت للإمساك بها وقام بخنقها بالطرحة التي كانت ترتديها أمام باب غرفة النوم الخاصة بها، وفارقت الحياة وتأكد من ذلك، وقام بإيقاظ طفليه، واصطحبهم لبيت والدته بالهرم كالمعتاد وتركهم، وبدأ في التخطيط من التخلص من جثتها، وقام بشراء سائل البنزين داخل جالون، وتوجه للشقة محل الواقعة، وقام بلف الجثة داخل سجادة وحملها ووضعها بسيارة كانت بحوزته، مستأجرة ويعمل عليها سائق أوبر.

وأوضحت التحريات أن المتهم توجه لمنطقة جبلية، وقام بإلقائها وسكب عليها سائل البنزين وأشعل النيران بجثتها، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 26/1/2023، مضيفًا أنه استولى على هاتفها المحمول، وتواصل مع عائلتها عن طريق الوتس أب، لإيهامهم بأنها مازالت على قيد الحياة، وقام بإرشاده عن مكان التخلص من الجثة واشعال النيران بها.

وبانتقال المباحث برفقة المتهم، تبين أنها منطقة جبلية متاخمة لمسكن المجنى عليها، ووجود آثار حريق بطول مترين، جرى العثور على الجثمان، كما أفاد بأنه المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ على عدد 3 هواتف محمولة، 2 خاصين بالمتهم والـ3 خاص بالمجني عليها والسيارة.