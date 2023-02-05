عضو بلجنة الحوار الوطني: أطالب بزيادة ميزانية ذوي الاحتياجات

قال محمد أبو طالب، رئيس رابطة معاقي مصر، وعضو لجنة الحوار الوطني، إنه من المفترض على الوزارات أن تعمل على تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 وما يندرج تحته من حقوق أنها تطلب من البرلمان زيادة الميزانية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

آليات القانون لا يتم تطبيقها بإجراءات محددة

وتابع عضو الحوار الوطني، خلال حوار له في برنامج «في النور»، تقدمه يوستينا يوسف على «قناة ctv القبطية»، أن آليات القانون لا يتم تطبيقها بإجراءات محددة وحقوق محددة تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم.

وأشار أبو طالب إلى أنه أصبح مطلوبا من ذوي الاحتياجات الخاصة دفع رسوم وضرائب السيارات المجهزة طبياً لهم وذلك بعد قرار 10 لسنة 2018، طالباً الإعفاء من تلك الضريبة.

أربع جهات رسمية للكشوف الطبية

ولفت رئيس رابطة معاقي مصر إلى أن الكشوفات والتحاليل الطبية المقدمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق الطبية إلا من أربع جهات رسمية فقط وهي المستشفيات الحكومية ومستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية.