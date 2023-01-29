قناة سي تي في تستعرض تفاصيل الكشف عن آثار تحت أرضية قبر المسيح بالقدس

قال سمير بحبح كبير المرشدين السياحيين بالقدس، في مداخله مع قناة سي تي في القبطية، إنه تم الكشف عن آثار تحت أرضية القبر المقدس للسيد المسيح في كنيسة القيامة واكتشاف الحيطان الاستنادية للمرة الأولى عام 1914، ثم 1927 وتم إعادة الاكتشاف في 2014.

جاء ذلك خلال حلقة السبت من برنامج صباح النور المذاع عبر قناة CTV القبطية ومن تقديم إسحق يونان.

الكشف الأثري يعود لعصر إمبراطور روماني

وأضاف سمير بحبح أن الكشف الأثري يرجع إلى عصر الإمبراطور الروماني إدريانوس عام 132 ميلاديا، عندما علم أن المسيحيين يصلون في هذا المكان، قرر أن يحوله إلى معبد أفرديتوس حتى يبعد المسيحيين عن الصلاة عند قبر المسيح.

إعادة ترميم الكنيسة

وتابع أنه قبل أسبوع تم الكشف عن بعض أجزاء عن الحوائط الاستنادية، مضيفًا أنه سيتم التعامل معها من خلال ترميم تلك الآثار، موضحًا أنه سيتم إعادة ترميم الكنيسة وسيتم فتح أبوابها قبل عيد القيامة المجيد.