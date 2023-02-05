فعاليات معرض الكتاب 2023 في اليوم الحادي عشر قبل الختام

يقدم البرنامج الثقافي في اليوم الأحد 5 فبراير من معرض الكتاب عدد كبير من الفاعليات في القاعات المختلفة كالتالي:

قاعة صلاح جاهين:

الساعة 12 ظهرا.. "من السرد العربي" بمشاركة بومدين بلكبير (الجزائر) - سيد الوكيل عبد العزيز الراشدي (المغرب) - كمال رحيميديرها محمد سعید محفوظ.

الساعة 2 ظهرا.. "صلاح جاهين في بلاط صاحبة الجلالة" بمشاركة رشا علام - سمر الدسوقي - طارق رضوان عاصم حنفي يديرها: علاء أبو زيد.

الساعة 4 عصرا.. "نحن والتاريخ" بمشاركة جمال شقرة - عاصم الدسوقي - هالة خلف، يديرها: خلف الميري.

الساعة 6 مساءً.. ندوة "الخطاط خضير البورسعيدي" تديره: إيمان عز الدين

قاعة ضيف الشرف:

الساعة 12 ظهرا.. توزیع جوائز مسابقة كشاف المترجمين سمر عبد السلام - مصطفى رياض، تديرها : كرمة سامي.

الساعة 2 ظهرا.. "المرأة العربية والثقافة المجتمعية" (منظمة المرأة العربية) رنيم العفيفي - سعيد المصري - فاديا كيوان هند الشلقاني - هند مصطفى علي، تديرها: منى قاسم.

الساعة 4 عصرا.. ندة السياحة الثقافية في الأردن، بمشاركة إيهاب عمارين - خالد الكيلاني.

الساعة 6 مساءً.. "لطائف العمران في دراسة المكان" بمشاركة طارق والي.

الصالون الثقافي:

الساعة 12 ظهرا.. المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» (المجلس القومي للأمومة والطفولة) حنان موسى - دينا هيكل رموانا كنعان، يديرها: ناصر مسلم.

الساعة 2 ظهرا.. ندوة الدكتور جابر عصفور والتنوير، بمشاركةأحمد بهاء الدين -شعبان- أمينة النقاش - سامح فوزي - محمد الشحات، تديرها هالة فؤاد.

الساعة 4 عصرا.. "الموسيقا والمجتمع" مع أحمد يونس - شريف حسن - محمد شميس - مي عامر، تديرها حنين طارق

الساعة 6 مساء.. "مبادرات عام المجتمع المدني لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (المجلس القومي للإعاقة) إجلال شنودة - إيمان كريم - عبدالحمید کابش، تديره رشا إرنست

الساعة 12 ظهرا.. قراءات قصصية، بمشاركة بسمة النسور - مفلح العدوان - نبيل عبدالكريم

الساعة 2 ظهرا.. "البابا تواضروس الثاني": سنوات من المحبة الله والوطن تحریر: شيرين عبد الخالق مصطفى الفقي - محمد رشاد

الساعة 4 عصرا.. ملتقى الإبداع، خلف الظل بعشر خطوات، تأليف: رانيا هلال محمد سلیم شوشة - عمر شهرياريديرها: رحاب الهواري.

الساعة 6 مساءً.. صورة مريم تأليف: مريم العجمي حسام المقدم - ياسمين مجدي يديرها: محمد هشام

قاعة الشعر:

صُناع المحتوى الساعة 12 ظهرا أميرة محمود

الأمسية الشعرية الأولى الساعة: 3 عصرا، بمشاركة الضوي محمد الضوي - حبيبة الزين - حنان شاهين سناء مصطفى - عبيد عباس - علي عمران - وئام غداس (تونس) يقدمها: أسامة الحداد

الأمسية الشعرية الثانية الساعة: 6 مساءً، بمشاركة أحمد إمام - أحمد عبد الحميد - جيهان عمر - سامح محجوب فاطمة ناعوت - ماجد يوسف، ويقدمها: سعيد شحاتة