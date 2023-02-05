«الحماية المدنية» تنقذ طالبا انحشرت ذراعه في الأسانسير بالهرم

أنقذت إدارة الحماية المدنية طالبا أصيب بكسر باليد وكدمات بالوجه، بعدما انحشرت ذراعه في مصعد العقار، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة.. بلاغ من النجدة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تعلق شخص بالمصعد بالطابق الثاني عشر، على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المصعد بين الطابق الحادي عشر والثاني عشر، وتبين أن طالبا، 20 عاما، أثناء اتكائه على حائط المصعد انحشرت ذراعه بينهما أثناء تحرك المصعد، ما أدى إلى تعطل المصعد وإصابته بكسر بالذراع وكدمات بالوجه، تم إنقاذه بمعرفة الحماية المدنية وتم نقله إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج.

وحُرر محضر بالواقعة وأحاله العميد مصطفى طه، مأمور قسم الهرم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.