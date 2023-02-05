إحالة 8 أطباء وموظفين وهيئة تمريض وحدة صحية بالمنيا للتحقيق لتركهم العمل

أحال المهندس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، 8 أطباء وموظفين وهيئة تمريض الوحدة الصحية بقرية الديابة للتحقيق لتركهم العمل ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية.

جولة بالمصالح الحكومية الخدمية

وأجرى رئيس مركز أبوقرقاص جولة تفقدية لمتابعة الانضباط وسير العمل بالمصالح الحكومية الخدمية، حيث رافقه أمام نجيب رئيس الوحدة القروية ببنى حسن الشروق، وإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص.

وأجرى رئيس المركز جولة لمتابعة سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الديابة بمركز أبوقرقاص وتابع مدى إنتظام العاملين بالوحدة فى الفترة الصباحية وخلال فحص دفاتر الحضور والإنصراف تبين عدم تواجد8 من الأطباء والتمريض والموظفين فقام بالشطب عليهم وإحالتهم للتحقيق.

رفع مذكرة لمحافظ المنيا بالمخالفات

وقرر رئيس المركز رفع مذكرة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا بناءا على التقرير الذي أعدته اللجنة ورئيس المركز والمدينة تنفيذاً لتعليمات المحافظ، وتوجيهاته بالمرور على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الأعمال الإدارية والفنية بها، والوقوف على المخالفات ورصدها لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضماناً لراحة المواطنين.

وشدد رئيس المركز على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكل القطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة الذي يمس حياة المواطنين، حيث كلف مدير الإدارة الصحية بمركز أبو قرقاص، بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لتلافى السلبيات الواردة بالتقرير، وبمناوبة المرور الدائم على المستشفيات الوحدات الصحية بالمركز لتلافي المخالفات.