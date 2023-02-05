الكاتب الصحفي أشرف العشري: النموذج المصري السعودي الأمثل في رحابة علاقتنا العربية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن دول الإقليم والكثير من مراكز البحث والدراسات في كثير من دول العالم يقرون ويعترفون بوجود درجة كبيرة من الود والانسجام في العلاقات المصرية السعودية خلال أخر 9 سنوات، إذ أنها تشهد دفعات وطفرات قوية في مسيرة دعم العلاقات الأخوية على مستوى القيادتين والأشقاء وحتى الشعبين، مشيرًا إلى أن النموذج المصري السعودي يعد الأمثل في رحابة العلاقات المصرية العربية باعتباره النموذج الذي شكّل الكثير من الدعم والزخم في علاقات مصر مع الدول العربية والإقليمية والدولية.

طفرات كبيرة بالعلاقات المصرية والسعودية

وأضاف «العشري»، خلال حواره على قناة «extra news»، أن العلاقات المصرية والسعودية شهدت طفرات كبيرة منذ عام 2014 من خلال تشغيل محركات الدفع باتجاه تنمية وتثمين وتعميق العلاقات بينهم، مشيرا إلى أن حجم الزيارات بين القيادتين في البلدين ربما يكون الأبلغ والأكثر على مستوى دول الإقليم خلال 9 سنوات الماضية.

آخر الزيارات المتبادلة بين البلدين

وذكر الكاتب الصحفي، أن آخر الزيارات بين مصر والسعودية كانت الأمير محمد بن سلمان في نهاية يونيه العام الماضي للتنسيق والتشاور وتعميق الرؤى وطرح الكثير من الأفكار والقضايا قبل القمة الأمريكية العربية التي عُقدت بجدة في 15 يونيو العام الماضي، لافتًا إلى أن البلدان وفرا كثير من حواضن وسياجات الحماية للأمن القومي العربي بالإضافة إلى أن حجم العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي لعبا دورًا كبيرًا في كثير من التلاقي بين الحكومتين والشعبين عن طريق مجموعة من الاستثمارات والنجاحات على مستوى المشروعات الاقتصادية والتنموية.