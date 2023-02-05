«الأرصاد»: ارتفاع الأمواج 5 أمتار واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، ارتفاع الأمواج 5 أمتار، لافتة إلى أن نفحات فصل الشتاء تتوالى أسبوعا تلو الآخر بتكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة تجلب رياح باردة من شمال أوروبا.

ارتفاع الأمواج 5 أمتار اليوم

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن ارتفاع الأمواج 5 أمتار، واضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم:

أوضحت الهيئة، أن سمات الحالة الجوية اليوم، سرعات كبيرة للرياح على مسطح البحر المتوسط، ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية بارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، وسرعة هبات الرياح لتصل إلى 30 عقدة، وتتقدم السحب الممطرة مساءً ليصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية، وتستمر الأجواء باردة خلال اليوم ويرتفع الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح كما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

طقس اليوم الأحد 5 فبراير 2023

وكانت الأرصاد قد أشارت إلى أن طقس اليوم الأحد، بارد في الصباح الباكر، ومعتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى السواحل الشمالية وشمال محافظات الصعيد، ويميل للدفء بمناطق جنوب سيناء والصعيد، ويكون باردا ليلاً بشمال البلاد حتى يصل إلى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد.

فرص لتكون الثلوج والصقيع

وتكون هناك فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، بالإضافة إلى تكون الصقيع على المزروعات بمناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد، مع اضطراب في الملاحة البحرية بالبحر المتوسط، إذ تكون سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.