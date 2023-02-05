«الأرصاد» تحذّر من طقس الغد: رمال وأتربة وزيادة سرعة الرياح

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد بعض التلقبات الجوية اليوم، بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي آخر موجود على سطح البحر المتوسط، مشيرة إلى أنّ أهم عنصر في الحالة الجوية اليوم هو نشاط الرياح، إذ أن سرعات الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة ستصل إلى 50 كيلو متر على الساعة، وستتراوح من 30 إلى 50 كيلو متر في الساعة.

أماكن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نشاط الرياح على الصحراء الغربية، مثير للرمال والأتربة خاصة بالأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية في القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

موعد ذروة نشاط الرياح

وتابعت أن نشاط الرياح خلال فترة المساء سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيصل إلى 4 أمتار على غرب البحر المتوسط، كاشفة عن أنّ ذروة سرعة الرياح سيكون غدًا، حيث يستمر نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى إضطراب حركة الملاحة البحرية، ويكون ارتفاع الأمواج غدا 5 أمتار على البحر المتوسط.