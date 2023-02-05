«الأرصاد» تحذّر سكان المحافظات الساحلية من طقس الغد: نشاط كبير في سرعات الرياح

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدّة تحذيرات من حالة الطقس غدا، لسكان المحافظات الساحلية والمدن الجديدة، الذين قد تضطرهم ظروف أعمالهم للخروج من المنزل غدا.

تحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنّ حالة الطقس غدا، تشهد نشاط كبير في سرعات الرياح على جميع أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 20 لـ28 كم مترا في الساعة، مطالبة بالابتعاد تماما ونهائيا عن السير أو الوقوف أو ركن السيارات بجوار أو تحت أعمدة الإنارة، أو الأشجار وألواح الإعلانات المعدنية أو حتى بجوار المباني المتهالكة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر والسواحل الشرقية للبلاد.

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 17 - 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 17 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 17 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 18 - 10

- شبين الكوم 17 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 17 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 18 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 19 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 21 - 11

- طابا 20 - 11

- شرم الشيخ 19 - 14

- الإسكندرية 17 - 10

- العلمين الجديدة 17 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 16 - 09

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 18 - 11

- الغردقة 18 - 11

- سفاجا 19 - 12

- مرسى علم 19 - 12

- شلاتين 19 - 14

- حلايب 1 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 14

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 08

- المنيا 19 - 05

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 20 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 20 - 06

أبو سمبل 20 - 09