19 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا.. الصغرى بسانت كاترين درجة واحدة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والمتضمن توقعات الخبراء لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، أن 19 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر بردوة غدا الاثنين 6 فبراير.

وأشار بيان الأرصاد إلى أن غداً الإثنين تشهد العديد من المدن والمحافظات، انخفاضاً في درجات الحرارة، حيث تصل إلى درجة مئوية واحدة كما في سانت كاترين بجنوب سيناء.

المدن الأكثر برودة تتراوح درجة الحرارة بها بين درجة إلى 9 درجات مئوية

ووفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غداً الإثنين، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة، تضم كل من: سانت كاترين ونخل درجة الحرارة 1 مئوية، الوادي الجديد 4 درجات، المنيا وأسيوط 5 درجات، سيوة وسوهاج 6 درجات، السلوم 8.

كذلك تضم قائمة الأكثر برودة العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والمنصورة ووادي النطرون 9 درجات مئوية وكذلك طنطا والسويس والإسماعيلية ورأس سدر ورفح والطور 9 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات الأكثر برودة

وقد ذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى، بالمدن والمحافظات الأكثر برودة، كالآتي:

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى درجة واحدة مئوية

نخل العظمى 14 والصغرى درجة واحدة

الوادي الجديد العظمى 19 والصغرى 4

المنيا:العظمى 17 والصغرى 5

أسيوط :العظمى 17 والصغرى 5

سوهاج :العظمى 18 والصغرى 6

بنى سويف العظمى 16 والصغرى 6

سيوةالعظمى 15 والصغرى 6

العاصمة الإدارية العظمى 16 والصغرى 9 درجات

وادى النطرون :العظمى 17 والصغرى 9

السويس والاسماعيلية ورفح وطنطا والمنصورة :العظمى 16 والصغرى 9

رأس سدر: العظمى 17 والصغرى 9

الطور: العظمى 19 والصغرى 9

السلوم: العظمى 14 والصغرى 8

العلمين الجديدة العظمى 15 والصغرى 9 درجات مئوية