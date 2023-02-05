«الأقصر للسينما الأفريقية»: المهرجان شهد تطورا خلال الـ4 سنوات الماضية

قال سيد فؤاد، رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إن مصر دولة قوية ولديها صناعة سينما كبيرة تاريخية، لذلك استطعنا تطوير وجودنا داخل القارة الأفريقية من خلال مهرجان الأقصر السينمائي، مشيدًا بأهمية الدور المبذول في دعم المهرجان من الحكومات المصرية المتعاقبة ووزارات الثقافة، والخارجية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ووزارة السياحة والآثار متمثلة في هيئة تنشيط السياحة، وذلك وسط ظروف اقتصادية تضغط وتؤثر على العالم كله.

مشاركات كثيفة في مهرجان الأقصر

وأضاف «فؤاد»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مهرجان الأقصر تطور بصورة أكبر خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك 31 دولة أفريقية موجودة على أراضي محافظة الأقصر، إلى جانب وجود 55 فيلما و4 مسابقات فضلًا عن الورش الدولية والمحلية.

دعم أفلام الشباب

وتابع أنه يتم دعم أفلام الشباب من أجل تطوير أدواتهم في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مشيرًا إلى أن المهرجان بدأ المشاركة في تكوين أجيال سينمائية من الأفارقة ودعمه، موضحا أنه تم دعم فيلم سوداني «ستموت في العشرين» والذي حصل على جوائز عالمية.