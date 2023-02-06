مهرجان الأقصر يحتفي بالسينما السنغالية ومئوية الفنان أوسمان سمبين

أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ندوة للاحتفاء بالسينما السنغالية، ضيف شرف المهرجان، وخلال الندوة احتفل ضيوف المهرجان بمرور 100 عام على ميلاد المخرج والفنان أوسمان سمبين، وأدار الندوة وترجمتها الإعلامية هالة الماوي.

في البداية، تحدث المنتج المخرج كلادنس ديجالدو مساعد الراحل أوسمان سمبين، قائلا: «عملي مع أوسمان سمبين كان من المحطات المهمة بالنسبة لي، فقد عملت مديرا لشركته، وتعرفت عليه أثناء دراستي للتصوير في الجزائر ثم في البرتغال وهناك تعرفت عليه، وتعاملت معه في كل أفلامه وتقربت منه وهو رائد من رواد السينما السنغالية، وملقب بأبو السينما السنغالية ومن أهم أفلامه معسكر تراوي وهو فيلم يتناول استغلال فرنسا للأفارقة».

رئيس مركز السينما في السنغال: تكريمنا في الأقصر شرف لنا

وقال جيرمان كولي رئيس مركز السينما في السنغال وممثل لوزير الثقافة السنغالية: «سعيد جدا بالتكريم ورفع اسم السنغال عاليا في الأقصر شرف لنا، والمخرج الكبير منصور صورا واد وهذا الجيل الجديد في السينما السنغالية يعلم الأجيال الصاعدة ويرسم لهم الخط الذي يسيرون عليه».

وتابع: «الأقصر مدينة للسينما وفيها تاريخ وحضارة وهناك قاعة سينما باسم الأقصر في فرنسا وقاعة أسطورية، ووجود السينما السنغالية مهم لتلتقي بالسينمات الأخرى وسينمات العالم، وأشكر سيد فؤاد ومؤسسة الشباب المستقلين».

كولي: كل ما يدور في المهرجان وتكريمنا يصل بشكل يومي لرئيس السنغال

وواصل: «بالمناسبة كل ما يدور في المهرجان وتكريمنا يصل بشكل يومي لرئيس السنغال، وهو مهتم وسعيد بوجودنا ومشاركتنا».

وأكد عدد كبير من صناع السينما السنغالية الذين حضروا الندوة أن السنغال تمتلك سينما منتشرة في كل المنطقة وهناك تطور دائم في السينما السنغالية، وأصبح لدينا صندوق داعم للسينما أصبح له استقلاليته.