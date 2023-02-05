إصابة 3 أشخاص سقطوا من سيارة ربع نقل في المنيا

أصيب 3 أشخاص، إثر سقوطهم من سيارة ربع نقل، انحرفت فجأة حينما حاول سائقها، تفادي مطب صناعي، بطريق فرعي في قرية المطاهرة الشرقية بمركز المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط 3 أشخاص من سيارة ربع نقل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط 3 أشخاص من سيارة ربع نقل «فرت هاربة»، أثناء سيرها بطريق قرية المطاهرة الشرقية بالوحدة المحلية لبني محمد سلطان بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط كل من: عبد الحكيم نصر 20 عاما، شقيقه رمضان 21 عاما، وعبد الغني عبد اللطيف 19 عاما، يقيمون بقرية المطاهرة الشرقية، بسحجات واشتباه كسور بالعمود الفقري.

محاولة تفادي مطب صناعي

وأفادت التحريات الأولية أن سائق السيارة الذي فر هاربا فوجئ بمطب صناعي وأثناء محاولة تفاديه انحرف فجأة فسقط المصابين الثلاثة لاختلال توازنهم وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، فيما تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لضبط السيارة الهاربة.

كما تلقى مأمور مركز شرطة المنيا بلاغا بانقلاب توك توك بدون لوحات معدنية أمام قرية طوه بالوحدة المحلية لطوخ الخيل بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد طه سيد 19 عاما، بكسر بالساق، وتم نقله للمستشفي لتلقي العلاج.