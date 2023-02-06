رئيس مهرجان الأقصر: السينما صناعة مهمة تخلد الزمن

رحب سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بنجوم السينما حضور المهرجان في دورته الـ 12، قائلا: «أهلا بصناع السينما الإفريقية الحضور، وأنا وفريق العمل كل سنة بعد ما بتخلص الدورة بنبدأ نجري في الدورة اللي بعديها لحد ما نعمل الدورة ونبقى فرحانين بيها».

مهرجان الأقصر له وجود قوي في إفريقيا

وأضاف «فؤاد»، خلال كلمته في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وتعرضه قناة الحياة، «بعد 13 سنة من الجري عملنا مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اللي أصبح له وجود قوي داخل القارة الأم إفريقيا».

وأشار إلى أن السينما لها أدوار كثيرة، وتخلد الزمن واللحظة، كما أن للسينما دورا في التسلية والترفيه والمتعة بشكل عام بجانب الوعي الذي يوصل للتنمية، وبالتالي السينما صاحبة أدوار كثيرة، وكذلك المهرجانات ذات أدوار كثيرة.

المهرجانات ليست شو إعلامي

وأكد أن السينما والمهرجانات ليست ترفا أو «شو إعلامي» فارغ من المحتوى للتسلية ولكنها صناعة مهمة وثقيلة والاهتمام موجود في صناعة السينما والمهرجانات في ظل الضغوط اقتصادية على العالم.