انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بتركيا جراء الزلزال

انقطعت الكهرباء في «هاطاي»، وعدة مناطق بعد زلزال تركيا الذي هز البلاد في وقت مبكر من اليوم الاثنين، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى دمار في حوالي 130 بناية في «ملاطية».

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن وزراء سيتجهون إلى المناطق المتضررة لمواكبة عمليات الإنقاذ، فيما أشارت «العربية»، إلى مخاوف من أن تؤثر العاصفة الثلجية التي تشهدها تركيا على جهود الإنقاذ.

وفي وقت سابق، أشار مسؤول تركي، إلى حصار عشرات الأتراك تحت أنقاض المباني بعد الزالزال. وقال شهود عيان، لـ«العربية» الإخبارية، إن غالبية سكان «غازي عنتاب» وولايات جنوب تركيا نزلوا إلى الشوارع.

وفي وقت سابق، أعلن «معهد المسح الجيولوجي» الأمريكي، أن زلزلا بقوة بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا على عمق نحو 17.9 كيلو متر.

وأضاف هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب تركيا بعد حوالي 11 دقيقة من الزلزال الأول، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، أشارت إعلام تركية، إلى وقوع هزة أرضية أخرى بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، مركزها ولاية «غازي عنتاب»، جنوبي تركيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت «هيئة الكوارث» التركية، أن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت «إدارة الطوارئ والكوارث» التركية، إن الزلزال هز منطقة «بازارجيك» في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، على عمق 7 كيلومترات.

وصلت ارتدادات زلزال تركيا إلى عدة دول من بينها مصر والعراق، فيما خرج عدد من سكان سوريا ولبنان، إلى الشوارع جراء زلال تركيا، وفقا لما اظهرته مقاطع فيديو.

من جانبها، أظهرت لقطات فيديو انفجارا وحريقا ضخما في «كهرمان مرعش» بعد الزلازل، كما أظهرت مقاطع فيديو، دمارا واسعا في المباني جراء زلزال جنوب تركيا قرب مدينة «غازي عنتاب».

وقال شهود عيان، إن زلزال تركيا استمر قرابة دقيقة، متسببا ت في تهدم بعض الأبنية السكنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

