مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال في تركيا.. «ذعر وهلع وصراخ»
كتب:
محمد عزالدين
06:34 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر والرعب أثناء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين.
مشهد مروع.. لحظة انهيار مبنى سكني إثر الزلزال في مدينة ديار بكر جنوبي #تركيا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/pyFS3yiwCu— تغطية (@coveragetheard) February 6, 2023
تفاصيل الزلزال
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الزلزال الذي شعر به عدد من سكان مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات منذ قليل، موضحا أن الهزة حدثت على بعد 691 كيلو متر شمال مدينة رفح، وقوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر.
مشهد مروع.. لحظة انهيار مبنى سكني إثر الزلزال في مدينة ديار بكر جنوبي #تركيا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/pyFS3yiwCu— تغطية (@coveragetheard) February 6, 2023
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المحطة تمتلك حاليا بعد التطوير ما يقرب من 85 محطة ومركزا لرصد الهزات الأرضية والزلازل بالمحافظات المختلفة، موضحا أن علماء المعهد نجحوا في ابتكار جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات الأرضية كخطوة جديدة في إطار تطوير منظومة البحث العلمي.
مشهد مروع.. لحظة انهيار مبنى سكني إثر الزلزال في مدينة ديار بكر جنوبي #تركيا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/pyFS3yiwCu— تغطية (@coveragetheard) February 6, 2023
الزلزال شعر به سكان سوريا والعراق
وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من الصباح وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أدى الزلزال العنيف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة.
مشاهد توثق لحظة وقوع الزلزال من داخل مطار غازي عنتاب جنوب #تركيا #زلزال #هزة_أرضية pic.twitter.com/cDPjIfhQwa— تغطية (@coveragetheard) February 6, 2023
وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.
مقطع فيديو يوثق لحظة انهيار مبنى متعدد الطوابق في منطقة ديار بكر التركية.— أحداث تركيا (@A7DATH_TURKEY) February 6, 2023
والتي تقع على بعد 150 ميلاً تقريبًا من مركز الزلزال السابق الذي بلغت قوته 7.8 درجة.
#تركيا
#زلزال#هزة_أرضية
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وقال شاهد من "رويترز" في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.
قبل قليل :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) February 6, 2023
زلزال بقوة 7,8 درجة يضرب تركيا
شعر بإرتداداته القوية لبنان + سوريا +مصر + قبرص +فلسطين
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