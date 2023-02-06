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مقاطع فيديو تظهر لحظة وقوع الزلزال في تركيا.. «ذعر وهلع وصراخ»

كتب:

محمد عزالدين
06:34 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات الذعر والرعب أثناء الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا صباح اليوم الاثنين.

تفاصيل الزلزال

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الزلزال الذي شعر به عدد من سكان مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات منذ قليل، موضحا أن الهزة حدثت على بعد 691 كيلو متر شمال مدينة رفح، وقوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر. 

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المحطة تمتلك حاليا بعد التطوير ما يقرب من 85 محطة ومركزا لرصد الهزات الأرضية والزلازل بالمحافظات المختلفة، موضحا أن علماء المعهد نجحوا في ابتكار جهاز جديد لقياس وحساب وتحليل درجات الهزات الأرضية كخطوة جديدة في إطار تطوير منظومة البحث العلمي. 

الزلزال شعر به سكان سوريا والعراق

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من الصباح وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. وقد أدى الزلزال العنيف إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وحصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا.

وقال شاهد من "رويترز" في ديار بكر الواقعة على بعد 350 كيلومترا إلى الشرق إن الزلزال استمر نحو دقيقة وحطم النوافذ.

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