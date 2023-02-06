ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 53 قتيلا في تركيا وانهيار 130 مبنى

ارتفعت حصيلة زلزال تركيا، إلى 53 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأكدت السلطات انهيار 130 مبنى في مدينة «ملاطية» جراء زلزال تركيا.

وكان رئيس بلدية «شانلي أورفا» التركية، قال في وقت سابق، إن 16 مبنى انهاروا بعد الزلزال، فيما أوضح مسؤول تركي، أن 17 مبنى انهار في إقليم «ديار بكر» بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال.

وفي وقت سابق، قال حاكم «شانلي أورفا» التركية، إن 15 لقوا حتفهم و30 أصيبوا بعد الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، توجه وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة وقائد القوات البرية التركية، يتوجهون إلى منطقة الزلزال جنوبي تركيا، فيما اوضح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في وقت سابق، أن الأولوية حاليا الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض من جراء الزلزال.

وكان مسؤول أمني تركي، أشار في وقت سابق، إلى وجود أشخاص تحت الأنقاض

وفي وقت سابق، أشار «مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى إجراء تقييم بشأن احتمال حدوث موجات مد العاتية «تسونامي».

وفي لبنان، قال «المركز الوطني للجيوفيزياء» في بحنس، إن زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت «03:17 بتوقيت القاهرة»، في البحر بين لبنان وقبرص.

وأشار «مركز الجيوفيزياء»، إلى أن الهزة الأرضية، تبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كيلو متر، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية، فيما وصلت الهزة في قبرص الى 3.8 درجة