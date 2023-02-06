انتشال جثة شاب من مياه نهر النيل بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة بمياه نهر النيل بالعاصمة، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها وهل تتهم أحد بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بالعثور على جثة بمياه النيل

تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة غريق لشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم «مجدي.م»، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.