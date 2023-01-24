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انتشال جثة طفلة غرقت في ترعة نجع عمران بمحافظة قنا

كتب:

رجب آدم
05:05 م | الثلاثاء 24 يناير 2023
غرق طفلة - أرشيفية

غرق طفلة - أرشيفية

لقيت طفلة مصرعها اليوم الثلاثاء، غرقا في ترعة نجع عمران بقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وجرى انتشال جثتها ونقلها للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بغرق طفلة في نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد غرق طفلة في ترعة نجع عمران بقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي.

انتشال جثة الطفلة من ترعة في قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع الطفلة «أميرة قناوي محمد حامد»، 3 أعوام، في ترعة نجع عمران بقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى الوحدة الصحية بقرية الغربي بهجورة.

وتحرر المحضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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