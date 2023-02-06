الدولار الأمريكي يفقد 10% أمام سلة العملات منذ سبتمبر الماضي

استقر مؤشر الدولار أمام سلة العملات على ارتفاع على مستوى 103 نقاط، اليوم، بعد أن قفز بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث أشارت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال أكبر لرفع أسعار الفائدة.

تقرير الوظائف الأمريكي

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة في يناير، وهو أكبر عدد منذ يوليو وأكثر بكثير من توقعات السوق البالغة 185 ألفًا، ومع ذلك، لا يزال المؤشر منخفضًا بنسبة 10% تقريبًا من ذروته في سبتمبر وسط علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ومع رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير.

بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل أيام، إن «عملية تخفيف التضخم قد بدأت»، يتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب باول أمام النادي الاقتصادي في واشنطن يوم الثلاثاء لتوضيح خطط سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات الدولار العالمية

وحافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه الأخيرة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والعملات الاسترليني، في حين زادت قوته مقابل الين الياباني.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 104.43 نقطة بنهاية هذا الربع «يناير - مارس»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات Trading Economicsعلى أن يتم التداول عند 109.10 نقطة في غضون 12 شهرًا.