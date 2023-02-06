المخرج السنغالي منصور صورا: «ثمن العفو» كان نقطة تحول في حياتي

أعرب المخرج السنغالي منصور صورا، عن سعادته البالغة لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الافريقية والمقام بمدينة الأقصر حتى العاشر من شهر فبراير الجاري.

تكريم المخرج السنغالي منصور صورا

قال صورا في ندوة تكريمه المقامة على هامش المهرجان والتي حضرها مؤسس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إنّ التكريم في مصر له مذاق خاص لأنها من أكبر الدول الإفريقية المهمة في صناعة السينما.

وعن فيلمه الشهير «ثمن العفو» قال الفيلم حصل على العديد من الجوائز وكان نقطة تحول في حياتي، وقصته جاءت بمحض الصدفة حيث ان من كتب الفيلم كان مدير مدرسة أعرفه، وكان يعيش في مكان عمل الصيادي، فقام بكتابة وصف رائع للصيادين خلال عملهم واعجبني للغاية ما يفعلونه".

تفاصيل مهرجان الأقصر

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الافريقية كان قد انطلق في الرابع من الشهر الجاري، وشهدت الدورة الثانية عشرة تكريم عدد من رموز الفن الإفريقي منهم الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي والفنان الموسيقار هشام نزيه والمنتج الموزمبيقي بيدرو بيمبا.