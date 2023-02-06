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القبض على 22 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية وضبط 10 قطع سلاح

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | الإثنين 06 فبراير 2023
قوات أمنية - صورة ارشيفية

قوات أمنية - صورة ارشيفية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)بحوزة 22 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (2564) حكم قضائى متنوع.

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.

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