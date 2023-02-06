البنوك الخاصة تعلن إيقاف طرح شهادتي الـ «25% و22.5%»

أوقفت البنوك الخاصة العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع، والتي طرحتها في يناير2023، بعد قيام «الأهلي ومصر»، بطرح شهادات 25% و22.5%.

البنوك الخاصة

وكانت بنوك «التجاري الدولي CIB مصر، العربي الأفريقي، وQNB الأهلي، الكويت الوطني، والمصرف المتحد»، أعلنت خلال يناير الماضي عن طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع، 20% و22.5%، قبل أن تعلن عن إيقاف التعامل بها.

وبحسب مواقع البنوك الخاصة التي تم ذكرها، خلت قائمة المنتجات المصرفية من شهادات الادخار ذات العائد 25% و22.5%، وأعلنت البنوك سواء حكومية أو خاصة التي طرحت هذه النوع من الشهادات، عن إيقاف العمل بها بعدما حققت هذه الشهادات الأهداف التي طرحت من أجلها.

شهادات البنك الأهلي

وكان البنك الأهلي، أعلن إيقاف إصدار شهادة جولد السنوية بعائد مرتفع 25%، ويستحق عائدها بنهاية المدة، وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50% يستحق شهريًا، وذلك بعد أن حققت هذه الشهادات الأهداف التي طرحت من أجلها، وبلغت حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر، 500 مليار جنيه.