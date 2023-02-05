أماكن في القليوبية لقضاء إجازة نصف العام بـ10 جنيهات.. فسحة على «قد الإيد»

محافظة القليوبية، من المحافظات التي تضم العديد من المواقع الأثرية الهامة على مر العصور، كان أخرها وضع حجر أساس القناطر الخيرية في عهد محمد علي باشا، كما أنها تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والترفيهية، فضلا عن المنتزهات التي تشاهد إقبالا كبيرا لقضاء الإجازة، لذلك يبحث الزوار عن أبرز الأماكن التي يتم الاستمتاع من خلالها وفي نفس الوقت يكون السعر على قد الإيد.

قصر محمد علي

قصر محمد علي، يقع في شبرا الخيمة، ويجمع بين الأسلوب الأوروبى في الزخارف وروح تخطيط العمارة الإسلامية، وساعدت المساحة الشاسعة له على اختيار طراز معماري، كما أنه يعتمد على الحديقة الشاسعة المحاطة بسور ضخم، وتتخلله أبوابا قليلة العدد، وتوجد في الحديقة عدة مبان كل منها يحمل صفات معمارية مميزة، وأهم منشآت القصر كان ملحق بها عدة مبان خشبية لموظفي القصر والحراسة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد، بينما للطالب 10 جنيهات.

القناطر الخيرية

وتعتبر أبرز الأماكن التي يقصدها المواطنون في الإجازات، هي حدائق القناطر الخيرية، التي تشهد إقبالا واسعا من المواطنين سواء من محافظة القليوبية أو المحافظات الأخرى، وذلك لجوها المناسب للصغار والكبار، ومدى استمتاع الأطفال بالملاهي، ويبلغ سعر تذكرة الفرد 10 جنيهات.

تل اليهودية

تل اليهودية، الذي يعد من أهم التلال الأثرية، وهو عبارة عن مدينة أثرية من العصور الفرعونية، يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الوسطى، ويعتبر أهم وأكبر موقع أثري بمحافظة القليوبية، وهو مازال يحتفظ بالعديد من المميزات الأثرية، والتي تعود إلى عصور تاريخية، وشيد به أيضا معبد فرعوني في عصر الدولة الحديثة.

متحف الري

متحف الري، الذي يعتبر كيانًا حضاريًا، يحتوى على كثير من النماذج الأثرية المتنوعة لأنظمة الرى المختلفة، أبرزها الشادوف والطنبور والساقية، وطلمبات رفع المياه، والوحدات العائمة، فضلا عن طرق الرى الحديثة، مثل الرش، والتنقيط، والري المركزي، والرى الخطي، وغيرها من أدوات الرى التى تعبر عن الحضارة المصرية في أبهى عصورها وتحكى تاريخ مدرسة الرى المصرية عبر العصور، كما أنها ترصد الإبداع المصرى العظيم، الذى تحكم في مياه النيل، وروض النهر الخالد للاستفادة منه بصفته شريان الحياة الوحيد لمصر، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد، و10 جنيهات للطالب.