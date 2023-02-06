طقس محافظة الغربية اليوم: أمطار ورياح شديدة ورفع حالة الطوارئ

طقس محافظة الغربية اليوم، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وموجة من الصقيع ورياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وسقوط أمطار خفيفة على كل مدن ومراكز وقرى المحافظة.

طقس محافظة الغربية اليوم

ووفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في طقس محافظة الغربية اليوم، 16 مئوية للكبرى، والصغرى 9 مئوية، وتصل سرعة الرياح إلى 27 كم/ ساعة، ونسبة الرطوبة 56%، مع التوقع بسقوط أمطار على كل مدن ومراكز وقرى المحافظة.

رفع حالة الطوارئ

من جانبها، رفعت الجهات المعنية ومجالس المدن والأحياء والوحدات حالة الطوارئ لمواجهة سوء طقس محافظة الغربية اليوم، والتعامل مع الأمطار، وجرى إلغاء كل الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، من أجل شفط مياه الأمطار بشكل فوري، مع انعقاد دائم لغرفة الأزمات، لتلقي شكاوى المواطنين.

وانتشر رجال المرور على الطرق السريعة والفرعية بين مدن ومراكز المحافظة، والمحافظات المجاورة، لتنظيم الحركة المرورية، ومطالبة قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية للحد من الحوادث.