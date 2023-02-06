توزيع بطاطين على 450 من الأسر الأولى بالرعاية في 8 قرى بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، توزيع 450 بطانية على 450 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في 8 قرى، هي: «الرحمانية، وكفر المحمدية، والحاكمية، وميت العز، والدبونيه، وكفر المقدام، وكوم النور، ودنديط» بمركز ميت غمر، تماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وضمن التعاون القائم بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان.

التعاون مع الجمعيات الأهلية لرعاية الأسر الأولى بالرعاية

وقال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، موضحا أن توزيع البطاطين جاء لإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين جرى استفادتهم من البطاطين، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع جرى وفق خطة مسح تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية، وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل، مثل الأرامل والأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من كسب قوت يومه.