معاينة النيابة لجريمة أكتوبر.. خصلة شعر وسجادة متفحمة كشفت قاتل زوجته

تواصل «الوطن» نشر التحقيقات في قضية قاتل زوجته حرقا بأكتوبر، وما جاء في معاينه النيابة للمسكن «مسرح الجريمة»، وكشفت المعاينة عن وجود غرفتي نوم، الأولى بها كتب دراسية وسجادتان وأحذية تخص المجني عليها وأطفالها، والأخرى بها دولاب وسرير، و2 كمودينو وسلة مهملات بها خصلات شعر حريمي «بني في أبيض» تخص المجني عليها، ولم يتبين وجود أي آثار دماء في الشقة المكان الذي بدأت فيه الجريمة.

خلافات زوجية انتهت بجريمة قتل

اعترف المتهم بقتل زوجته أمام جهات التحقيق، وقال إنه قتلها إثر خلافات زوجية، وتخلص منها خنقًا بـ «طرحة» كانت ترتديها وقت الجريمة، وبعدها قام بإلقائها في حفرة بمنطقة جبلية، وسكب البنزين عليها وأشعل النيران في جسدها مساء الخميس 26 يناير 2023.

المتهم أجرى المعاينة التصويرية في مسرح الجريمة

وجرى استخراج المتهم من محبسه برفقة الحراسة المشددة للانتقال به، لمحل الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية، واعترف بأنه اصطحبها من الشقة بعد خنقها، داخل سجادة للمنطقة الجبلية، وقام بإلقائها في الحفرة وسكب عليها البنزين وأشعل فيها النيران.

خنقها وحرقها في منطقة جبلية لإخفاء جريمته

وبإرشاده عن مكان الجريمة، تبين أنها منطقة جبلية صحراوية، وتبين خلال المعاينة من تواجد العظام، وبحضور الطبيب الشرعي تبين وجود حفرة طولها مترين وبها صخور وحجارة، عليها آثار لحريق، وبها شعر وقطع قماشية وسجادة متفحمة، وعثر بجوار الحفرة على «جركن» كبير تنبعث منه رائحة بنزين، وجرى أخذ عينة من الأدلة الجنائية والتحفظ عليها.