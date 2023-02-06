«الأرصاد»: طقس شديد البرودة يضرب البلاد.. وأمطار على السواحل الشمالية

أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنّ طقس شديد البرودة يضرب البلاد، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد، ما يُزيد الإحساس ببرودة الطقس، فضلا عن استمرار تكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، تتقدم تدريجيا إلى الداخل مع مرور الوقت.

طقس شديد البرودة يضرب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل، أنّ درجات الحرارة تنخفض على أنحاء الجمهورية كافة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الآن 14 درجة وسرعة الرياح 17 عقدة، مشيرة إلى أنّ طقس شديد البرودة يضرب البلاد، وتنخفّض حدّته الأربعاء المقبل.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية وفق هيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 16 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 17 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 17 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 17 - 10

- الإسماعيلية 16 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 17 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 18 - 09

- رأس سدر 17 - 11

- نخل 16 - 05

- كاترين 12 - 03

- الطور 19 - 11

- طابا 19 - 11

- شرم الشيخ 22 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 22 - 11

- سفاجا 23 - 12

- مرسى علم 22 - 12

- شلاتين 23 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 16

- رأس حدربة 22 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 17 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 18 - 8

- قنا 21 - 08

- الأقصر 20 - 7

- أسوان 21 - 10

- الوادي الجديد 19 - 06

أبو سمبل 21 - 09