«البحوث الفلكية»: البحر الأحمر منطقة نشطة زلزاليا.. والخطر بعيد عن مصر

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ منطقة البحر الأحمر نشطة في الزلازل، لكن مصر بعيد عن موقع خطورتها، مشيرا إلى أنّ زلزال تركيا شعر به سكان عدّة دول في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنّ توابع الزلزال كبيرة وامتدت إلى خارج تركيا، كما أكد أنّ نسبة وقوع تسونامي في البحر المتوسط أمر غير مستبعد نهائيا، لكن نسبة حدوثه ضعيفة جدا.

منطقة زلزال تركيا نشطة بالهزات الأرضية

وأكد القاضي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المعهد قبل قليل بشأن زلزال تركيا، أنّ المنطقة التي وقع بها الزلزال نشطة بالهزات الأرضية وتوثر على عدّة دول، منها سوريا وفلسطين، مناشدا المواطنين بعدم القلق والدخول إلى الموقع الإلكتروني للمعهد للاطلاع على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأنشطة الهزات الأرضية والاطلاع على الدليل الإرشادي بشأن مواجهة مخاطر الزلازل في المحافظات.

لايمكن لأي شخص التنبؤ بالزلالزل

ولفت رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ وقوع الزلازل غير مرتبط بأنشطة البحث والتنقيب عن البترول، مؤكدا في سؤال لـ«الوطن»، أنّه لا يمكن لأي شخص التنبؤ بالزلالزل، والمعهد يتابع عن كثب أي نشاط زلزالي وهزات أرضية، وحال رصد أي خواطر يتم التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأضاف القاضي، أنّ زلزال تركيا الذي وقع فجر اليوم وتوابعه، هو الأقوى في منطقة شرق تركيا منذ العام 1975، ويتوقع أن يكون له عدّة توابع خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أنّ زلزال تركيا الذي وقع قبل منذ قليل بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، حدثت له توابع أخرى حاليا.