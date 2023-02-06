محافظ الجيزة يتابع استعدادات الأحياء والمراكز للتعامل مع تقلبات الطقس

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوي الأحياء والمراكز، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير الي عدم استقرار الأحوال الجوية اعتباراً من اليوم.

متابعة تداعيات موجة الطقس

وأصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار او تداعيات نشاط الرياح والطقس.

مراجعة دورية على الشوارع

وشدد محافظ الجيزة على استمرار المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع.

وشدد على التأكد من استعداد محطات الصرف ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة للتأكد من تغطيتها، وكذا مراجعة أي بانرات أو لافتات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديدة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.