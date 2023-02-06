مصرع شاب وإصابة 5 في تصادم سيارتين أعلى كوبري النيل بالمنيا

لقي شاب مصرعه، وأصيب 5 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة المنيا، وأفادت التحريات الأولية بأن السرعة الزائدة هي سبب الحادث.

تصادم سيارتين ملاكي في المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أعلى كوبري النيل العلوي بمدينة المنيا.

مصرع شاب وإصابة 5 أشخاص

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شاب مجهول الهوية، وإصابة 5 آخرين وهم: محمد طلبة محمد، 27 عاما، مقيم بقرية الداودية، محمد عبد الناصر محمد، 20 عاما، يقيم بسمالوط، محمد علي طلعت، 26 عاما مقيم بحي أبو هلال، يوسف محمد شادي، 16 عاما، مقيم بقرية دماريس، محمد أحمد عثمان، 20 عاما، مقيم بمحافظة القاهرة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين لمستشفى المنيا العام، إذ تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.