دفن طفلين لقيا مصرعهما في حادث «أبو سلطان» بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثماني طفلين وتسليمهما إلى ذويهما، بعد وفاتهما في حادث طريق «أبو سلطان» قرب مدينة فايد، جراء انقلاب سيارة ربع نقل صباح أمس.

وانتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة لمعاينة الجثامين وكتابة تقرير الوفاة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما، وأمرت باستلام الأسرتين للجثمانين.

فحص السيارة

كما أمرت جهات التحقيق بانتداب فني بإدارة مرور الإسماعيلية، لفحص السيارة ومعرفة سبب انقلابها، وبيان مخالفة قائد السيارة في تحميل ركاب بالصندوق الخلفي لها وما اذا كان مخالفاً للسرعات المقررة.

خروج 27 طفلا من مستشفيات الإسماعيلية

وقالت مصادر طبية مسؤولة لـ«الوطن»، إن 27 طفلا وطفلة خرجوا من مستشفيات الإسماعيلية مساء أمس، بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، فيما احتجزت المستشفى 12 طفلا وقائد السيارة لحين استقرار حالتهم الصحية.

وأضافت المصادر الطبية، أن الطفلين المتوفيين هما أنس محمد السيد غيث، 13 سنة، داخل مستشفى فايد التخصصي متأثرا بإصابته بكسور مختلفة ونزيف داخلي، فيما توفى الطفل منصور علام، 11 سنة، داخل مجمع الإسماعيلية الطبية.

وأشارت المصادر إلى أن باقي المصابين معظمهم مصابون بكسور مختلفة في أنحاء الجسم واشتباه مابعد الارتجاج، وجروح ويستلزم حجزهم في المستشفى.