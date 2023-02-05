محمد الباز: نجاح معرض القاهرة الدولي للكتاب توّجه الاحتفال بالزغاريد

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، مقطع فيديو لمجموعات فتيات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يحتفلن بوجود كتاب لصديقتهم في أروقة المعرض، وأطلقت الفتيات «الزغاريد» لتعبر عن سعادتها.

الباز: جزء من ثقافتنا للتعبير عن الفرحة بالزغرودة

وعقب «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، على الفيديو، قائلًا: «مشهد مش موجود غير في مصر، المصريين بيزغردوا، وهو جزء من ثقافتنا للتعبير عن الفرحة بالزغرودة، هذا مشهد يتوج حالة النجاح الكبيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب».

الباز: البعض راهن على فشل معرض الكتاب

ولفت محمد الباز، إلى أن البعض راهن على فشل معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل افتتاحه، لكنه حقق نجاحا كبيرًا بشهادة الجميع.