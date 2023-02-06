الشاهد على حادث الطفل «يوسف» ضحية الدهس: «المتهم كان ماشي على سرعة 120 كم»

لا تزال واقعة دهس الطفل «يوسف أحمد» بالقاهرة الجديدة، متداولة أمام المحكمة، إذ دهسه طفل آخر وجرى التحفظ على المتهم، ونقل المصاب في حالة حرجة للمستشفى، وجرت إحالة الطفل المتهم إلى محكمة الأميرية بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، وجرى تأجيلها إلى جلسة 14 فبراير الجاري.

أقوال شاهد الإثبات

واستكمالا لنشر التحقيقات الكاملة حول هذه القضية، حصلت «الوطن»، على نص أقوال شاهد الإثبات «عمرو محمد» 26 عاما، سائق، عما شاهده لحظة وقوع حادث دهس الطفل «يوسف»، وجاءت أقواله كالتالي:

س/ ما سبب تواجدك أمامنا؟

ج/ أنا حضرت علشان أشهد بقضية واقعة دهس الطفل يوسف.

س/ وما هو مضمون شهادتك؟

ج/ أنا كنت واقف على الجانب الأيمن من الطريق وسمعت صوت خبطة جامدة وقمت بالالتفات، فشاهدت المجني عليه اتقلب عدة مرات فذهبت مسرعا أمام السيارة ولم يستطع قائد السيارة التحرك بها علشان بطلت منه وقام بالنزول هو وشخص كان بجانبه، وكان من سنه، وأنا جريت على المجني عليه ووجدته غارقا في دمائه، وجاء أحد الأشخاص من أمامنا وقال للمتهم إنت كنت تسير بسرعة أكتر من 120 كيلو مترا، وأنا كنت بلحقك عشان أحذرك من السرعة دي ولم أتمكن من اللحاق بك، ما أدى إلى حدوث الحادث وأن المجني عليه نزل من الرصيف خطوة واحدة وقمت بالاتصال بالإسعاف أنا وعدة أشخاص وهو ده اللي أنا شاهد عليه.

س/ هل لديك أقوال أخرى؟

ج/ لا.

في السياق نفسه، أكدت عبير نجم محامية الطفل يوسف أحمد، في حديثها لـ «الوطن»، أن يوسف أصيب بإصابات جسيمة، وفقد أسنانه بالكامل، علاوة على كسر في الجمجمة وكسور متفرقة بالوجه والقدمين، وجرى نقله بسيارة إسعاف لمستشفى بدر، لأن حالته كانت خطيرة، وحاول المتهم أن يهرب لكن الناس منعوه من الهرب وجرى ضبطه، والآن الطفل يوسف حالته مستقرة ويستطيع التحدث مع والدته».