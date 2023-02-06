عرض المجموعة الثلاثية لصاحب الهرم الثالث «منكاورع» في المتحف المصري

عرض المتحف المصري بالتحرير المجموعة الثلاثية لمنكاورع، عبر صفحته الرسمية عبر«فيس بوك»، تعود إلى الملك صاحب الهرم الثالث من أهرامات الجيزة، وإلى عصر الدولة القديمة الأسرة الرابعة من سنة 2490-2472 قبل الميلاد، وجرى اكتشافها في منطقة معبد الوادي الجديد.

المجموعة الثلاثية لمنكاورع

وهذه القطع جرى صناعتها من حجر الشيست الرمادي الأخضر، وعرضت إدارة المتحف صور أرشيفية لاكتشاف المجموعة الثلاثية لمنكاورع من أرشيف مشروع الجيزة جامعة هارفارد، وهذه القطعة يظهر فيها الملك، وهو بجانبة سيدتين ويرتدي الملك فيها التاج الأبيض وهو تاج مصر العليا.

تصميمات أصلية للمتحف المصري

ويعرض المتحف مجموعة من التصميمات الأصلية للمتحف المصري في القاهرة للمهندس الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 من أرشيف مكتبة فرنسا الوطنية.

وشهد المتحف في الفترة الأخيرة مجموعة من التطويرات في سيناريو العرض داخل المتحف واللوحات الإرشادية وبطاقات شرح القطع الأثرية، بالإضافة إلى عمل ترميمات للقطع الأثرية الضخمة وقاعة البركة التي تضم التماثيل الضخمة فالمتحف المصري يمتلك واحد من أكبر معامل الترميم على مستوى العالم.