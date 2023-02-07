4 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور في السينمات.. كوميديا ورعب وتشويق

مجموعة من الأفلام الجديدة ينتظر الجمهور طرحها في دور العرض السينمائي في 2023، والتي تتنوع ما ببين الكوميديا والتشويق والأكشن، ومن الأعمال المنتظرة فيلم «شماريخ» والذي يعيد الفنان آسر ياسين إلى السينمات بعد غياب دام 5 سنوات منذ آخر أعماله «تراب الماس» في عام 2018، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أبطال فيلم «شماريخ»

ويجمع فيلم «شماريخ» في بطولته عدد من الفنانين من بينهم: أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، أدهم الشرقاوي، مصطفى درويش، سالي حماد بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

ويخوض الفنان أحمد داود تجربة سينمائية مختلفة في فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويعتبر أول فيلم رعب مصري بتقنية الـ «3D»، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يعود من الخارج بعد سنوات طويلة ليبحث عن القصر الذي تملكه عائلته، ولكنه يجد نفسه في مواجهة القصر المسكون بمفرده.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم: دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة، أحمد زاهر، نسرين أمين، محمود عبد المغني وجومانا مراد.

«مطرح مطروح» و«رمسيس باريس» يراهنان على الكوميديا

وهناك عدد من أفلام الكوميديا التي تم الإعلان عن عرضها قريبا، من بينها فيلم «مطرح مطروح»، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي وليلى زاهر، وتتسع القائمة لنتشمل فيلم «رمسيس باريس»، وتدور أحداثه في إطار من الفنتازيا حول فتاة فرنسية تقع في حب شاب مصري خلال فترة الاحتلال الفرنسية، وبعد عوتها إلى بلادها تلجأ لحيلة سحرية حتى تعيد حبيبها إليها، ولكن تنقلب الأمور رأسا على عقب.

«رمسيس باريس» تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى، ويجمع في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، مصطفى خاطر وحمدي المرغني.