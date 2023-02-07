محاكاة للسيطرة على حريق طائرة في مطار الغردقة بمشاركة 400 عامل

نفّذت سلطات مطار الغردقة الدولي، تجربة للسيطرة على حريق طائرة بمشاركة 400 عامل بالمطار، وأفراد الأمن والمرور والجوازات والجمارك والصحة والإسعاف وسيارات الإطفاء، ورجال الأوقاف والأزهر والكنيسة، وإدارة الدفاع المدني.

محاكاة طوارئ في مطار الغردقة

كشف اللواء مراد السيد مدير مطار الغردقة، في بيان صحفي مساء اليوم، عن تنفيذ تجربة طوارئ موسعة النطاق، ضمن اهتمام وزارة الطيران المدني في تنفيذ سلسة من تجارب الطوارئ في المطارات؛ لرفع معدلات التدريب وإدارة الأزمات، والتعامل مع الحرائق، وبالتوافق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني العالمي «الإيكاو» الخاصة بخطط الطوارئ بالمطارات والإجراءات الواجب اتخذها في حالة الطوارئ.

وأضاف أن مطار الغردقة مستمر في تجربة حالات الطوارئ والتي بدأت عام 200‪9 وتم تنفيذ 14 تجربة بسيتاريوهات مختلفة وتم تدريب 255‪0 متدرب من العاملين بالمطار على مدار تلك السنوات السابقة بهدف حماية الأرواح والممتلكات

وجاءت التجربة تضمن التدريب على إخلاء الطائرة المحترقة من الركاب ونقل المصابين للمستشفيات وإقامة مستشفى ميداني ومركز إعلامي ومشاركة 30 من سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني.