محاكاة للسيطرة على حريق طائرة في مطار الغردقة بمشاركة 400 عامل
كتب:
شاذلى عبدالراضي
09:36 ص | الثلاثاء 07 فبراير 2023
مطار الغردقة
نفّذت سلطات مطار الغردقة الدولي، تجربة للسيطرة على حريق طائرة بمشاركة 400 عامل بالمطار، وأفراد الأمن والمرور والجوازات والجمارك والصحة والإسعاف وسيارات الإطفاء، ورجال الأوقاف والأزهر والكنيسة، وإدارة الدفاع المدني.
محاكاة طوارئ في مطار الغردقة
كشف اللواء مراد السيد مدير مطار الغردقة، في بيان صحفي مساء اليوم، عن تنفيذ تجربة طوارئ موسعة النطاق، ضمن اهتمام وزارة الطيران المدني في تنفيذ سلسة من تجارب الطوارئ في المطارات؛ لرفع معدلات التدريب وإدارة الأزمات، والتعامل مع الحرائق، وبالتوافق مع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني العالمي «الإيكاو» الخاصة بخطط الطوارئ بالمطارات والإجراءات الواجب اتخذها في حالة الطوارئ.
وأضاف أن مطار الغردقة مستمر في تجربة حالات الطوارئ والتي بدأت عام 2009 وتم تنفيذ 14 تجربة بسيتاريوهات مختلفة وتم تدريب 2550 متدرب من العاملين بالمطار على مدار تلك السنوات السابقة بهدف حماية الأرواح والممتلكات
وجاءت التجربة تضمن التدريب على إخلاء الطائرة المحترقة من الركاب ونقل المصابين للمستشفيات وإقامة مستشفى ميداني ومركز إعلامي ومشاركة 30 من سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني.