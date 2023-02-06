مدينتان تسجلان درجة حرارة تحت الصفر غدا الثلاثاء.. اعرفهما

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وتستمر تقلبات الطقس، ويستمر شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

مدن تسجل درجات حرارة تحت الصفر

وأصدرت هيئة الأرصاد، بيانا يشير إلى تسجيل درجات الحرارة درجات تحت الصفر في بعض المدن، وذكرت فيه أنه لأول مرة في فصل الشتاء، تسجل سانت كاترين غدا درجات حرارة 2 تحت الصفر، حيث تتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، ومدينة نخل -1 تحت الصفر.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل درجات الحرارة غدا، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - -01

- كاترين 11 - -02

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 20 - 12

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 08

- مطروح 15 - 09

- السلوم 14 - 08

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 15

- حلايب 20 - 16

- أبو رماد 21 - 14

- رأس حدربة 20 - 15

- الفيوم 16 - 06

- بني سويف 16 - 06

- المنيا 16 - 04

- أسيوط 17- 04

- سوهاج 17 - 05

- قنا 18 - 07

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 09

- الوادي الجديد 18 – 04

أبو سمبل 20 09