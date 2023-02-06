استشاري تغذية علاجية يكشف فوائد الدهون البنية: تحافظ على صحة القلب

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الدهون المضرة للجسد هي الدهون البيضاء، وتؤدي لمشكلات السمنة والضغط والسكر والتكيس واضطراب الهرمونات، مضيفا أنه منذ 10 سنوات تم اكتشاف أنواع مفيدة من الدهون تسمى «الدهون البنية».

فوائد الدهون البنية

وأوضح «حلمي» خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدهون البنية تشغل من 5% من وزن الطفل وقت ولادته ولها دور كبير وهو تنظيم درجة حرارة الجسم والحفاظ عليها، متابعا: «ومع الكبر تصبح لدينا إمكانيات أخرى للحفاظ على درجات الحرارة في فصل الشتاء مثل التعرض للارتجاف لاكتساب الحرارة وحماية الجسم».

الدهون البنية تحافظ على صحة القلب

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن الدهون البنية موجودة في البالغين بشكل بسيط، وتحافظ على صحة القلب وتنظم معدل الحرق والضغط والسكر، وتوجد في منطقة الأكتاف والرقبة وحول العمود الفقري.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.